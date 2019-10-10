في مؤشر على اطماعه التوسعية.. جيش النظام التركي يبدأ بإزالة الجدار الحدودي غربي رأس العين السورية

بدأ جيش النظام التركي في إزالة الجدار بالقرب من قرية تل حلف الواقعة جنوب غرب مدينة رأس العين الحدودية.

نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصادرها في الحسكة، بأن “جيش النظام التركي قد بدأ بإزالة الجدار بالقرب من قرية تل حلف غربي رأس العين”.

كما أفاد التلفزيون الحكومي السوري بتجدد القصف التركي لمدينة رأس العين في محافظة الحسكة.

وفي وقت لاحق أزالت الآليات الهندسية للجيش التركي صباح اليوم، مقطعا اسمنتيا جديدا من الجدار الذي بناه على الحدود السورية في وقت سابق، في حين لم تسجل قواته والميلشيات الموالية لها سوى تقدم محدود في عمق المنطقة الفاصلة بين البلدين.

قال مصدر في “قسد” لوكالة “سبوتنيك” صباح اليوم، أن الجيش التركي أزال الجدار الإسمنتي الفاصل على الحدود مع سوريا في منطقة (النقطة الثالثة) قبالة مدينة رأس العين الحدودية.

وأضاف المصدر: “كان آليات الجيش التركي قد أزالت أمس الجدار الأسمنتي من نقطتين، الأولى شمال بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين والثانية شرق المدينة”.

وأكد المصدر أن العدوان الذي يشنه الجيش التركي والميليشات التابعة له (أحرار الشرقية، أحرار غويران، أحرار القامشلي، السلطان مراد..” تقدمت بشكل محدود أمس، ففي حين قطعت نحو ٢ كم فقط من جبهة تل أبيض شمال الرقة، لم تتقدم سوى ١ كم على جبهة مدينة رأس العين الذي يشهد هذا المحور اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر.

فصائل المعارضة المسلحة ” احرار الشرقية” و ” احرار غويران” و ” احرار القامشلي” مع مجموعات من ” جبهة النصرة” و ” السلطان مراد” المدعوم من تركيا يعاودون محاولة اقتحام ريف تل أبيض الشمالي بمساندة القصف العنيف لطيران و المدفعية التركية بعد فشل محاولتهم الأولى بعد تصدي تنظيم “قسد” لهم، حيث تدور اشتباكات عنيفة في المنطقة

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، يوم الأربعاء، إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم “داعش” (المحظور في روسيا) شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن هدف العملية القضاء على الممر الإرهابي شمال شرقي سوريا.

وقال أردوغان في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية “نبع السلام” ضد وحدات حماية الشعب وتنظيم “داعش” (المحظور في روسيا) شمالي سوريا”.

وشن الطيران التركي ضربات جوية على مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة الشمال الغربي، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري.