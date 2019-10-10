ضبط 3 اعتداءات جديدة على ناقل مياه الديسي بالقطرانة والدامخي وسواقة

قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه انها قد ضبطت ثلاثة اعتداءات جديدة على الخط الناقل لمياه الديسي في مناطق مابين القطرانة والحسا والدامخي وسواقة، تقوم بسحب المياه بطريقة مخالفة لتعبئة وبيع صهاريج مياه مخالفة، بالتنسيق مع محافظ الكرك ومتصرف لواء القطرانة ومديرية الامن العام /شرطة لواء القطرانة بالتعاون مع شركة مياه الديسي (ديواكو).

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن مصدرا مسؤولا كشف انه بناء على معلومات واردة لمركز الوزارة / سلطة المياه تفيد بقيام مجموعة من المعتدين بتعبئة عدد من الصهاريج خلال اوقات مختلفة وساعات الليل من ناقل الديسي وبيعها بطريقة مخالفة، وتم تنسيق حملة أمنية بالتعاون مع محافظ الكرك والحاكم الاداري في منطقة القطرانة بحضور قوة من مديرية شرطة القطرانة، وتم ازالة اعتداءين قطر كل منهما ثلاثة انشات مركبة على احد الهوايات ما بين المنطقة الممتدة بين القطرانة والحسا والاعتداء الثاني في منطقة الدامخي، وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، وقامت الكوادر الفنية باجراء الصيانة الفنية اللازمة لاعادة الاوضاع الى حالها والعمل جار لاستكمال التحقيق.

وبين البيان انه في منطقة سواقة تم ازالة اعتداء اخر قطر 2 انش يقوم بسحب المياه من احد الهوايات في المنطقة، واعادة تصويب الوضع واعداد ضبط بالواقعة، حيث مازالت التحقيقات جارية لمعرفة المتسببين بهذه الاعتداءات التي تعد تحديا كبيرا لقطاع المياه.

واكدت الوزارة / سلطة المياه، انها ستواصل جهودها الاستثنائية لإحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة، وصولا الى وقف جميع هذه المخالفات، داعية جميع المواطنين الى ضرورة التثبت من مصدر المياه حال شراء اي من صهاريج المياه ومطابقتها للمواصفة الاردنية لمياه الشرب، من خلال ابراز قسيمة مختومة تبين مصدر المياه وصلاحيته، مشيرة إلى وجود حملات مكثفة على جميع المناطق التي يشتبه بقيامها ببيع المياه.

وأوضحت ان قانون العقوبات الجديد لسلطة المياه المتضمن تغليظ العقوبات على كل من يعتدي على خطوط المياه او الشبكات او بيع المياه بطريقة مخالفة، سيطبق على المعتدي ومن قام بالتعبئة او بيع وشراء المياه.

واشادت الوزارة/ سلطة المياه، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية من خلال الحكام الاداريين في المناطق ومديرية الامن العام وقوات الدرك والشرطة البيئية، لانجاح حملة احكام السيطرة التي حققت نجاحا كبيرا حماية لكل قطرة ماء في المملكة، وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددة على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون.

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