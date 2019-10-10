تذكير للاجيال : اراضي العرب ماتزال محتلة

1- فلسطين – من النهر الى البحر – محتلة من قبل الكيان الصهيوني

2- ام الراشراش ( ايلات حاليا ) محتلة من قبل الكيان الصهيوني

3- هضبة الجولان – محتلة من قبل الكيان الصهيوني

4- مزارع شبعة – محتلة من قبل الكيان الصهيوني

5- لواء الاسكندرونا – محتل من قبل تركيا

6- جزر الامارات الثلاث ( طنب الصغرى وطنب الكبرى وابو موسى ) – محتلة من قبل ايران

7- منطقة الاحواز ( الاهواز – عربستان ) محتلة من قبل ايران

8- مدينتا سبته ومليلة – محتلة من قبل اسبانيا

الان يجري احتلال جديد لشمال سوريا من قبل تركيا .في ظل صمت عربي ودولي رهيب – هذا عمل مستنكر ولا اخلاقي وضرب لعلاقات حسن الجوار بين الدول وتهديد للدولة العربية السورية وسيادتها ووحدة اراضيها .لا مجاملات في حال احتلال شبر من الارض العربية، بغض النظر عن اختلافنا او اتفاقنا مع النظام الحاكم فيها .

المواطن العربي الذي يحس بهول المحنة وفداحة النكبة لاحتلال هذه الاراضي العربية وسلخها من كينونتها العربية والذي يعيش ويقاسي كل هذه الجراحات والتجارب الاليمة في جسد الامة العربية ووجدانها والمنحدرة اليه من الماضي القريب او النابعة من واقع الحاضر المعاصر يتطلع اليوم واكثر من اي وقت مضى الى ضرورة ان ينهد المواطن العربي لتصحيح المسيرة وازالة اسباب الهزائم المتتالية، والى اعادة تموضعه في بناء الذات العربية الجديدة نفسيا وفكريا على مبادى الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، وقبل هذا وذاك مبادىء الكرامة الانسانية للجميع من اجل استعادة اراضية وحقوقه المسلوبة ولعب دور في البناء الحضاري والانساني.

فلنبدأ مع مواطننا العربي اولا بالتوعية و بالكلمة الصادقة الجريئة لانها، في نظري وايماني ووجداني، الخطوة الاولى على طريق الاصلاح والتقدم والنصر القريب بمشية الله .

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