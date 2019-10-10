الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين الغزو التركي لسوريا وتحذر من تحوله إلى احتلال

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العملية العسكرية التي بدأتها تركيا شمالي سوريا.

وقالت في بيان: “تدين الجبهة الشعبية الغزو التركي لشمال سوريا، حيث نحذر من تحوله إلى احتلال نهائي، على خلفية الأطماع التركية بالأراضي السورية، والتي لم تتوقف منذ اقتطاع لواء إسكندرون وضمه إلى تركيا عام 1939”.

وأضافت الجبهة: “أن هذا الغزو العسكري المنسق مع الإدارة الأمريكية غير معزول عن الأهداف التي وقفت وراء دعم قوى الإرهاب في سوريا من قبل هاتين الدولتين ودول أخرى عديدة، لإضعاف الدولة الوطنية السورية والمس بدورها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وإقامة كانتونات فيها تمهّد لتقسيمها على أسسٍ مذهبية وعرقية”.

ودعت الجبهة الشعوب العربية وقواها لاتخاذ مواقف وإجراءات “شاجبة للغزو التركي، وداعمة لسوريا في الدفاع عن شعبها وأراضيها كافة”.

كما دعت الجبهة الشعبية جامعة الدول العربية لعدم التعامل مع الغزو التركي انطلاقًا من الموقف والعلاقات السلبية لبعض دول الجامعة مع تركيا، بل من منطلق ما يشكّله هذا الغزو التركي من تهديد للأمن القومي العربي، ومن تهديد لوحدة وسلامة أراضي دولة عربية مركزية.

وأوضحت الشعبية: “هذا الموقف يتطلب أولا تصويب خطيئة الجامعة العربية عندما علقت عضوية سوريا في الجامعة، وعندما تغاضت عن دعم وتشجيع بعض دولها لجماعات الإرهاب فيها، والتنسيق مع تركيا وغيرها من الدول لتنفيذ مخططات تدمير الدولة السورية”.

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