الأمانة العامة للأحزاب العربية تندد بالعدوان التركي على سورية

اصدرت الامانة العامة للاحزاب الغربية البيان التالي..

*يستمر النظام التركي بعدوانه على السيادة السورية والذي بدأ منذ اليوم الأول لشن الحرب الكونية عليها عبر تسهيل دخول المجموعات الإرهابية وتبنيها ودعمها والتنصل من جميع التعهدات التي التزمت بها لوضع حد لهذه المجموعات في مدينة إدلب وريفها وإجبارهم على تسليم أسلحتهم وجاءت العملية العسكرية التي شنها الجيش التركي على الشمال السوري تحت ذرائع وحجج واهية ليشكل عدوانا وانتهاكا سافرا للسيادة السورية ومحاولة لاحتلال أجزاء منها لإنشاء منطقة آمنة مزعومة تكرارا لتجربة الشريط المحتل من العدو الصهيوني في الجنوب اللبناني.

يتصاعد هذا العدوان في ظل مواقف عربية ودولية خجولة، إننا إذ ندين هذه الحرب السافرة على قلعة الصمود والمقاومة فإننا نؤكد الأمور الآتية:

أولاً: نطالب برفع الحصار عن سورية الذي يستهدف الشعب السوري وصموده في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد سورية وموقعها ومواقفها المبدئية المتمسكة بالحقوق القومية وفي مقدمها قضية فلسطين.

ثانياً: إن القوات التركية والأميركية والغربية هي قوات احتلال لذا فإن من حق الجيش العربي السوري مواجهتها لإجلائها عن الأراضي وتطهير المناطق الخاضعة لسيطرتها وسيطرة المجموعات الإرهابية لتستعيد سورية وحدتها وسيادتها على كامل التراب السوري.

ثالثاً: نتوجه بدعوة صادقة إلى الاكراد الذين هم جزء لا يتجزأ من النسيج السوري وهم مواطنون سوريون أن يعودوا إلى حضن دولتهم الدافئ وعدم الرهان على القوى الخارجية التي توظفهم لأغراضها ، وتتخلى عنهم حين تفرغ من تحقيق أهدافها.

رابعاً: إننا على ثقة بأن سورية التي حررت معظم الأراضي السورية من المجموعات التكفيرية سوف تتمكن من دحر هذا العدوان الغاشم واستعادة كل أراضيها.

خامساً: نتوجه إلى جميع القوى والأحزاب والمؤتمرات للوقوف مع سورية وجيشها الباسل ضد هذا العدوان والقيام بتحركات أمام السفارات التركية لاستنكار العدوان والمطالبة بوقفه لأنه يشكل خطرا وجوديا على أمتنا في ظل الأطماع الطورانية التي يسعى أردوغان إلى إحيائها من جديد.

قاسم صالح

الأمين العام