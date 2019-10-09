خلال الأسبوع الـ15.. القبض على 32 شخصا بحوزتهم 36 سلاحا ناريا

تمكنت مديرية الامن العام خلال الأسبوع الـ15 من الحملة الأمنية الخاصة بظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة، من القاء القبض على 32 شخصاً في مختلف محافظات المملكة وضبط بحوزتهم 36 سلاحاً نارياً واتخذ بحقهم جميع الاجراءات القانونية والادارية اللازمة، ليكون حصيلة الحملة الامنية منذ بدايتها القاء القبض على 1190 شخصاً ضبط بحوزتهم 1399 سلاحاً نارياً.

وأكدت مديرية الامن العام في بيان اليوم الاربعاء، استمرار الحملة لضبط الاسلحة غير المرخصة وكل من يقوم باستخدام تلك الأسلحة لإطلاق النار، مجددة شكرها لجميع المواطنين ممن قاموا بدورهم المجتمعي في نبذ تلك الظاهرة او ممن تعاونوا معها لضبط وملاحقة مطلقي العيارات النارية وحائزي الاسلحة غير المرخصة، مهيبة بالجميع الالتزام بالقانون والتعبير الحضاري عن الفرح .

ودعت المواطنين إلى المساهمة بهذه الحملة والإبلاغ بشكل مباشر عن أية مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911 .

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