فصل موعد وجدول امتحان “التوجيهي 2020 ” عن التقويم المدرسي المعدل

صرح الناطق الإعلامي باسم وزراة التربية والتعليم وليد الجلاد، إن الوزارة ستعلن جدول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2020 لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية بشكل منفصل كما هي العادة في كل عام.

واضاف الجلاد، قي تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان التقويم المدرسي لتعويض طلبة المدارس الحكومية الذي اعلن اليوم، لا يشمل كما هو الحال في التقويم السابق موعد بدء امتحانات الثانوية العامة التوجيهي لسنة 2020 ، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا ووفق التعليمات والانظمة المتبعة اعلان جدول وبرنامج امتحان التوجيهي .

يشار إلى أن امتحان التوجيهي في دورته الماضية، قد بدأ في الحادي عشر من شهر حزيران وانتهى في الأول من شهر تموز من العام 2019.

وكانت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم قد اقرت التقويم المدرسي المعدل للمدارس الحكومية للعام الدراسي 2019 /2020 وفق الآتي:

أولاً : بدء التدريس في الفصل الدراسي الأول اعتباراً من الأحد 2019/10/6 .

ثانياً: تبدأ الاختبارات التحصيلية للفصل الدراسي الأول من يوم الأربعاء 2020/1/22 الى يوم السبت 2020/2/8.

ثالثاً:عطلة الشتاء (بين الفصلين) من يوم الأحد 2020/2/9 الى الخميس 2020/2/13 .

رابعا : بدء التدريس للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 2020/2/16 .

خامساً: الاختبارات التحصيلية للفصل الدراسي الثاني من يوم الخميس 4/6/2020 الى الإثنين 22/6/2020.

سادساً: الانتهاء من إعداد النتائج والشهادات المدرسية يوم الثلاثاء 30/6/2020.

سابعاً: بدء العطلة الصيفية يوم الأربعاء 1/7/2020.

واعتمدت الوزارة في تحديدها عدد أيام الدراسة الفعلية في السنة على ما ورد في المادة (40) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، التي تنص على أن تتراوح أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين 195-200 يوم حدّا أدنى للمدارس التي تعطّل يومين في الأسبوع.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتطبيق التقويم المدرسي الذي أقرته سابقا على المدارس الخاصة ووكالة الغوث والثقافة العسكرية ومدارس الطلبة السوريين في الفترة المسائية، ممّن انتظم دوامها في الأول من شهر أيلول الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمّم تفاصيل التقويم المدرسي المعدل على مديريات التربية والتعليم كافة.