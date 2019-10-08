رحيل الفنان المصري طلعت زكريا بعد صراع طويل مع المرض/فيديو

توفى مساء اليوم الثلاثاء الفنان الكوميدى طلعت زكريا بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان “الموقف” بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.ر

وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لآخر ظهور للفنان المصري الراحل، طلعت زكريا، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 58 عاما.

وكان آخر ظهور لـزكريا في حفل زفاف الممثلة المصرية، هنا الزاهد، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان طلعت زكريا متزوجا من والدة هنا الزاهد منذ 15 عاما، وأكدت في تصريحات تلفزيونية لها، أنه في مقام والدها، وأنها دائما ما تلجأ له في حال مواجهتها لأي مشكلة.

ولفتت إلى أن علاقتها حاليا مع طليق والدتها، طلعت زكريا، تتمتع بروح المحبة والصفاء، موضحة أنه ليس والدها، ولكنه من رباها، كما أكدت حضوره حفل خطوبتها من الفنان أحمد فهمي، وأن ما تردد حول عدم حضوره الخطوبة غير صحيح.

ولد طلعت زكريا عام 1960 بمدينة الإسكندرية، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية وتميز منذ بداياته في الأدوار الكوميدية.

وقف أمام كبار نجوم الكوميديا في مصر مثل عادل إمام وسمير غانم وشارك في العديد من المسرحيات، منها “بهلول في اسطنبول” و”أنا ومراتي ومونيكا” و”سكر هانم” و”بابا جاب موز”.

وفي السينما، قدم أفلام “طباخ الرئيس” و”الفيل في المنديل” و”حليمو أسطورة الشواطئ”، إلى جانب مشاركته في “حريم كريم” و”جاءنا البيان التالي” و”اوعى وشك” و”غبي منه فيه” و”حاحا وتفاحة”.

كما ظهر في عشرات المسلسلات التلفزيونية وكان حاضرا بأدائه الصوتي في العديد من المسلسلات الإذاعية ومسلسلات الأطفال.