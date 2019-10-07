تهديد الصواريخ الإيرانية يرعب اسرائيل ويدفع نتنياهو لاعداد خطة دفاعية جوية تكلف المليارات من الدولارات
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جرينتش+2 11:48
لا للتطبيع باسم الرياضة.. الجبهة الشعبية ترفض دخول المنتخب السعودي لفلسطين

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