المجد لابطال اليمن.. مقاتل حوثي واحد يستولي برشاش كلاشينكوف فقط على مدرعة سعودية ويأسر سائقها/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 07:28
رئيسا مجلسي الاعيان والنواب يلتقيان رئيس ديوان المحاسبة القطري

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني