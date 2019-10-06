اخيراً وفي الساعات الاولى لفجر اليوم الاحد.. اتفاق بين الحكومة ونقابة المعلمين يُنهي 4 أسابيع من الإضراب
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جرينتش+2 07:53
وزارة الزراعة تقرر عدم السماح بتصدير ثمار الزيتون لهذا العام

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