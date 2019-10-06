وزارة الخارجية تسلم القائم بالأعمال الإسرائيلي مذكرة احتجاج على احتجاز هبة عبدالباقي وعبد الرحمن مرعي

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنة الأردنية هبة عبدالباقي وعبدالرحمن مرعي والظروف غير اللائقة لاحتجازهما.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن الوزارة كررت طلبها بسرعة الإفراج عن المواطنة هبة عبدالباقي، وكذلك عبدالرحمن مرعي، ولحين يتحقق ذلك طالبت بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما.

وبين القضاة أن الوزارة والسفارة في تل أبيب تتابع بشكل يومي هذه القضية، وستقوم السفارة بزيارة رابعة إلى مركز احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز عبدالرحمن مرعي، حال استكمال الإجراءات الخاصة بذلك.

وقال القضاة أن الوزارة تعمل على ترتيب زيارة لوالدة وشقيق هبة بناء على طلبهما، وان السفارة في تل أبيب على تواصل يومي مع محاميهما والسلطات الإسرائيلية لمتابعة الإجراءات القانونية وضمان توفير ظروف احتجاز ملائمة ولائقة.