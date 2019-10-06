الفنان أحمد بدير يشارك فى حرب اكتوبر وينفذ وصية صديقه الشهيد

كان للفن دور كبير فى تجسيد فرحة نصر أكتوبر وبث الحماس فى نفوس المواطنين ونقل تفاصيل أحداث العبور والانتصار وفرحة الجنود وتضحياتهم.

وعلى الرغم من دور الفن فى أوقات الحرب وحرص الفنانين والمشاهير على الوقوف إلى جانب الجيش خلال هذه الأحداث الحاسمة بأعمالهم الفنية ، إلا أن كثيرين منهم لم يكتفوا بهذا القدر وتجاوز عطائهم حدود الأعمال الفنية والغناء والتمثيل ، فشاركوا بالروح والدم والجسد أو ضحوا بأعز الأحباب فداء لتراب الوطن وتحرير أراضيه، ومن بين هؤلاء الفنان الكبير أحمد بدير.

فقد شارك الفنان المصري أحمد بدير فى حرب أكتوبر وعاش لحظة العبور، وعن هذه الفترة المهمة فى حياته قال: “عايشت يوم السادس من أكتوبر من قلب المعركة التى كنت أنتظرها منذ سنوات كغيرى من المصريين، وكان هذا اليوم بالنسبة لى من أعظم وأطول الأيام فى التاريخ، كل لحظة فيه لا أستطيع نسيانها من ذاكرتى”.

وتابع: كان العبور هو اللحظة الحاسمة لاسترجاع الأرض، وكان عبورا من اليأس والضعف إلى القوة والانتصار ومن الظلام إلى النور، حيث عشنا قبل الحرب أياما صعبة؛ بسبب هزيمة 67″.

ومن أكثر المواقف الإنسانية التى لا ينساها الفنان أحمد بدير انه قد حمل وصية زميله المجند الشهيد صابر الذى استشهد أمام عينيه، قبل زفافه بفترة قصيرة ليوصلها إلى أهله، وكانت تلك الوصية ألا يأخذوا عزاءه إلا بعد تحرير أرض مصر، وبالفعل عملت أسرة الشهيد بوصيته.

وأشار بدير إلى أنه كان وقت الحرب يعمل مراسلا حربيا فى الشؤون المعنوية، وكان يشارك فى إعداد مواد إعلامية تهز كيان العدو الإسرائيلى وترفع معنويات الجنود المصريين، وكان من أبرزها برنامج «صوت المعركة» الذى قدمه الإعلامى حمدى الكنيسى.