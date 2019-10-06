اخيراً وفي الساعات الاولى لفجر اليوم الاحد.. اتفاق بين الحكومة ونقابة المعلمين يُنهي 4 أسابيع من الإضراب

أعلنت نقابة المعلمين والحكومة فجر اليوم الأحد، توصلهما لاتفاق ينهي إضراب المعلمين الذي استمر 4 أسابيع، وعودة الدراسة هذا اليوم.

وقد وصف وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، هذا الاتفاق بـ “الانتصار العظيم للأردن”، في مؤتمر صحافي أعقب حوارا مطولاً بدأ امس السبت.

في حين قال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، إن “المعلم أخذ اليوم ما أراده من العلاوات … فبدأت العلاوة بـ 35% على الأساسي للرتبة الأولى، و 40% للرتبة الثانية، و 50% للرتبة الثالثة، و 65% للرتبة الرابعة، و 75% على الراتب الأساسي لرتبة استُحدثت تحت مسمى المعلم الإداري القائد”.

النواصرة قال ايضا إن العلاوة سيبدأ تنفيذها، إضافة لمطالب أخرى تم الاتفاق عليها في بداية العام المُقبل.

النواصرة الذي وصف الاتفاق بـ “التاريخي” دعا المعلمين والمعلمات إلى “الإقبال على مدارسهم يوم الأحد بقلب منفتح وحب منقطع النظير”.

ومن جانبه قال غالب أبو قديس : “غلبنا مصلحة الوطن على مطلبنا بشكل عام … جاءت في الحد الأدنى”.

“تم التوافق على جملة مطالب عالقة منذ سنوات”، وفقا لعضو مجلس النقابة الذي توقع رضا المعلمين عن الاتفاق.

وقال عضو مجلس نقابة المعلمين باسل الحروب إن الحكومة وافقت على اعتماد أكاديمية نقابة المعلمين لتدريب المعلمين.

وعقد الفريق الحكومي اجتماعين مطولين، السبت، في نقابة المعلمين مع مجلس النقابة، فيما تواجد معلمون في مقر النقابة للضغط مترقبين لنتائج الحوار.

وتخلل حوار السبت تواجداً لمئات المعلمين الذين احتفلوا مرددين أهازيج وهتافاتتشيد بما اعتبروه تحققا لمطالبهم، فيما سادت أجواء من التوتر في أوقات أخرى للضغط على مجلس النقابة لعدم قبول اتفاق لا يُلبي مطالب المعلمين.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز، قد وجه امس السبت، الفريق الحكومي إلى “بذل كل الجهود لإنهاء الإضراب وضمان عودة الطلبة الأحد إلى المدارس”، في الوقت الذي كانت تنعقد فيه جلسة حوار بين الفريق الحكومي ومجلس نقابة المعلمين.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز، في وقت سابق السبت، إن الحكومة تأسف لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين، وتلتزم باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه وننتظر نتائج تقرير التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكان مجلس الوزراء قرر السبت الماضي رفع العلاوة التي يتقاضاها المعلم في نظام الرتب، بحيث تكون الزيادة للمعلم المساعد 24 دينارا ويستفيد منها نحو 36 ألف، و25 ديناراً للمعلم ويستفيد منها نحو 31 ألف معلم، و 28 ديناراً للمعلم الأول ويستفيد منها نحو 18 ألف، إضافة إلى 31 ديناراً للمعلم الخبير، وهو القرار الذي رفضته النقابة.

رئيس الوزراء قال إن تلك الزيادات تبلغ قيمتها نحو 26 مليون دينار.

وهكذا، وعلى صعيد التفاصيل، فقد توصلت الحكومة إلى اتفاق مع نقابة المعلمين على حزمة من الاجراءات لتحسين الواقع المعيشي للمعلّمين، والارتقاء بمستوى أدائهم وضمان عودة الطلبة الى مدارسهم ، بما ينعكس إيجاباً على العمليّة التعليميّة والتربويّة وفي مقدمتها اقرار علاوة تضاف الى علاوة ال 100 التي يتقاضاها المعلمون وكما يلي :اولا – سيحصل المعلم المساعد على علاوة نسبتها 35 بالمائة وهي علاوة جديدة لاول مرة .

ثانيا – رتبة المعلم سيحصل على زيادة في علاوته نسبتها 34 بالمائة لتصبح 40 بالمائة .

ثالثا- رتبة معلم اول سيحصل على زيادة في علاوته نسبتها 34 بالمائة لتصبح 50 بالمئة .

رابعا – رتبة معلم خبير سيحصل على زيادة في علاوته نسبتها 33 بالمائة لتصبح 65 بالمئة .

خامسا – رتبة معلم قائد وهي رتبة جديدة يتم استحداثها لاول مرة سيحصل شاغلها على علاوة قيمتها 75 بالمائة .

وسيتم البدء بتطبيق هذه العلاوات اعتبارا من 1/1 /2020.

وقد انهى الاتفاق ، اضراب المعلمين وبما يكفل عودة الطلبة الى صفوفهم المدرسية وانتظام العملية التدريسية اعتبارا من صباح اليوم الاحد. وجاء ذلك بعد سلسة من الحوارات المكثفة التي عقدتها الحكومة على مدى الايام الثلاثة الماضية مع نقابة المعلمين بهدف الوصول الى حل لاضراب المعلمين والعودة بهم الى مدارسهم مرفوعي الراس .

واكدت الحكومة انها حرصت وخلال جميع جولات الحوار التي عقدتها مع نقابة المعلمين سواء التي شارك بها رئيس الوزراء شخصيا او الفريق الحكومي انطلقت من تغليب لغة الحوار كمنطلق واساس لحل جميع القضايا والتحديات ووضع مصلحة الطالب وحقه في التعليم كحق دستوري وقانوني اصيل ، كمصلحة واولوية وطنية .

واعربت الحكومة عن الشكر والتقدير للجهود التي بذلها مجلس النواب والفعاليات الوطنية للتوصل الى هذا الاتفاق الذي انهى الاضراب وعودة الطلبة الى مدارسهم وانتظام العملية التعليمية .