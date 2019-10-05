في اول شتوة.. إصابة 7 اشخاص بحادث تدهور 4 مركبات في عمان

تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان، اليوم السبت ، مع حادث تدهور تعرضت له اربع مركبات على طريق الحزام باتجاه الترخيص، ما نتج عنه إصابة سبعة اشخاص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان صحفي: إن فرق الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.

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