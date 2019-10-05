اخيراً وفي الساعات الاولى لفجر اليوم الاحد.. اتفاق بين الحكومة ونقابة المعلمين يُنهي 4 أسابيع من الإضراب
أهم العناوين
جرينتش+2 07:56
سوسن بدر فنانة مبدعة تعرف كيف توظف ملامحها لخدمة ادوارها

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني