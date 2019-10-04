نفي رسمي لشائعة استقالة الرزاز وتعيين الروابدة خلفا له

نفى مصدر حكومي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تقديم رئيس الوزراء عمر الرزاز لاستقالته يوم الخميس .
وكانت مواقع التواصل زقد اشاعت ان الرزاز قدم استقالته اليوم ، وتم تعيين د.عبدالرؤوف الروابدة خلفا له .
نعتب على يوم ٢٨ ايلول، ونعتبره يوم حداد عربي مبللاً بالدمع، ومجللاً بالسواد، ومجروراً بالكسرة... إقرأ المقال
نفى مصدر حكومي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تقديم رئيس الوزراء عمر الرزاز لاستقالته يوم الخميس .
وكانت مواقع التواصل زقد اشاعت ان الرزاز قدم استقالته اليوم ، وتم تعيين د.عبدالرؤوف الروابدة خلفا له .
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