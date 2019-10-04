عودة معتقلين أردنيين لعمان بعدما افرجت عنهما السلطات المصرية

وصل ليلة امس الى ارض الوطن المواطنين الأردنيين عبدالرحمن علي حسين وثائر حسام مطر اللذين كانا قد اعتقلا في مصر منذ عشرة ايّام.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، إن الوزارة ومنذ أن علمت بموضوع اعتقال المواطنين شكلت خلية أزمة ما بين مركز عمليات الوزارة والسفارة الاردنية في القاهرة، والأجهزة الامنية المعنية، وبذلت جهودا حثيثة واتصالات مكثفة من خلال القنوات الدبلوماسية مع الجانب المصري الشقيق تكللت بالإفراج عن المواطنين الاردنيين، ووصولهما سالمين إلى مطار الملكة علياء الدولي مساء اليوم .

وقال القضاة إنه وتجسيدا لروح العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، فقد قررت مساء امس السلطات المصرية مشكورة الإفراج عن المواطنين الاردنيين وتسهيل مهمة عودتهما الى المملكة.

وجدد القضاة الشكر للسلطات في جمهورية مصر العربية الشقيقة التي أظهرت تعاونا كبيرا وسريعا ترجمةً للعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين .

كما توجه القضاة بالتهنئة لذوي المواطنين بسلامة وصولهما إلى أرض الوطن، مؤكدا استمرار الوزارة في القيام بواجبها في رعاية ومتابعة كل ما يتعلق بالأردنيين في الخارج، ورعاية المصالح الأردنية في كل مكان .