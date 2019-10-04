رئيس الوزراء العراقي يقرع اجراس الانذار : نحن اليوم بين خياري الدولة واللا دولة/ فيديو
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شهيد و 54 إصابة مختلفة برصاص قوات الاحتلال في مسيرة “المصالحة خيار شعبنا” بقطاع غزة

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