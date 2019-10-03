وفقا لموقع عربي21 .. نقابة المعلمين ستقرر تعليق الاضراب الحالي واعلان إضراب جديد الاحد المقبل

عمان – عربي 21

قال مصدر في نقابة المعلمين الأردنيين ، اليوم الخميس، إن النقابة ستتخذ قرارا بتعليق الإضراب المستمر في البلاد للأسبوع الرابع على التوالي، للمطالبة بصرف العلاوة المالية التي كانت اتفقت مع الحكومة عليها.

وفي تصريح خاص لـ”عربي21″، قال المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته إن “قرار مجلس النقابة سيكون، تعليق الإضراب استجابة لقرار المحكمة الإدارية”، على أن يتم الإعلان عن إضراب جديد الأحد المقبل”.

وتابع: “سيكون هذا القرار مخرجا قانونيا و بحاجة إلى قضية أخرى”، لافتا في ذات الوقت إلى أن وفدا يعمل وساطة بين الحكومة والنقابة تقوم على اقتراح أرقام ونسب”، وصفها بـ”الايجابية من قبل الحكومة”.

وفي وقت سابق، نفت نقابة المعلمين وجود قرار بفك الإضراب المتواصل للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بصرف العلاوة المالية المتفق عليها مع الحكومة.

وقال الناطق الإعلامي باسم النقابة نور الدين نديم في تصريح صحفي إنه “لا صحة للمعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والتي تفيد بفك الإضراب الأحد المقبل”.

وأشار نديم إلى أن “القرار منوط بمجلس النقابة الذي سيعقد جلسة طارئة عصر اليوم الخميس للبت في عدد من الأمور المهمة”.