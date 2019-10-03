دعوة مجلس نقابة المعلمين لعقد اجتماع حاسم اليوم الخميس

دعا نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة مجلس النقابة إلى الانعقاد اليوم الخميس لاتخاذ قرارات “هامة”، ولبحث آخر تداعيات إضراب المعلمين، الذي شارف أسبوعه الرابع على الانتهاء.

“نحن مطلبنا مهني واضح لم يتعدَّ كلمتين: الاعتذار والاعتراف”، حسبما

وقال النواصرة، في كلمة بثتها نقابة المعلمين على صفحتها على منصة “فيسبوك” ، أن “أبواب الحوار مفتوحة. اليوم هناك مبادرون جادون. نأمل أن نصل إلى حل”.

النواصرة قال ايضا: “احترام سيادة القانون من قيمنا التي نؤمن بها. نحترم القانون وسيادة القانون، ونحن أول من يلتزم بالقانون. نمارس حقنا الدستوري وبمسؤولية عالية ونراعي مصلحة الوطن ونقدرها، كذلك، عاليا”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قررت وقف إضراب المعلمين، معتبرة إياه “قرارا نافذا بالحال، ويجب الالتزام به وتنفيذه”، بموجب القانون من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف، باعتباره قرارا مستعجلا ومؤقتا ويحمل صفة (النفاذ المعجل قانونا).