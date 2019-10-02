توقيف موظف بمتحف الاثار استبدل قطعا اثرية بأخرى مزيفة

عمان 2 تشرين الاول (بترا)- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد موظفي متحف الآثار الأردني 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة بجناية الأختلاس.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة اليوم الأربعاء، ان الموظف كان يقوم بإستبدال القطع الأثرية والمسكوكات الذهبية من القاصات التي بعهدته بقطع مزوّرة، وتُقدّر قيمة ما تم اختلاسه بحوالي مليوني دينار .

على صعيد متصل قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مواطن زوّر وكالة حصل بموجبها على تصاريح للعمالة الوافدة قام بالإتجار بها .

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