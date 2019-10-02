 اللجنة النقابية بشركة النميرة للأملاح المختلطة تستنكر الافتراءات بحق شركة البوتاس

عمان – اصدرت اللجنة النقابية في شركة النميرة للأملاح المختلطة بيانا اليوم استنكرت فيه الافتراءات التي طالت شركة البوتاس العربية وادارتها ممثلة برئيس مجلس الادارة السيد جال الصرايرة، مشيرة الى ان انجازات شركة البوتاس في السنوات الاخيرة ما هي الا دليل على نجاح وتقدم الشركة وحرص ادارتها حيث ارتقت الشركة الى مصاف الشركات العالمية بجهود الادارة الحكيمة .

وقالت اللجة النقابية المشكلة من رئيس اللجنة اشرف المطارنة وعضوية عمر خالد الهويمل وعبدالله حسين جروان، انه لا يجوز اخلاقيا ولا مهنيا استخدام بعض الاعلام للتشهير في قامة من مقامات الوطن والذي افنى من عمره اكثر من سبع سنوات في خدمة هذا الصرح , واننا لن نتسامح مع كل من يحاول المساس بهذا الصرح ( شركة البوتاس ) والى ادارتها وسنقف حصنا منيعا في وجه كل من يتجرأ على هذه الشركة .

اننا في شركة النميرة للأملاح المختلطة والطين لا يسعنا الا ان نتقدم الى رئيس مجلس الادارة جمال الصرايرة بالشكر والعرفان لما يقدمه من جهد وعمل متواصل لخدمة هذا الوطن والشركة والموظفين والمجتمع المحلي .

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