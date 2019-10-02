الفلكي اللبناني ميشال حايك يتنبأ بموت “الفغم” حارس الملك السعودي/ فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتنبؤات عالم الفلك اللبناني ميشال حايك لعام 2019، وما قاله عن عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، بعد تداول خبر مقتله فجر يوم الأحد الماضي.

وقال حايك في توقعاته التي بثتها قناة MTV اللبنانية، “ستصبح السعودية حديث الناس. طيارة تابعة للديوان الملكي السعودي تثير القلق، بقوة يتردد اسم عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لجلالة الملك. حدث في كرة القدم السعودية يرفعها للعالمية، أحد أعراس السعودية سيصبح حديث الناس”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “واس”، صباح السبت الماضي، عن المتحدث باسم شرطة مكة، قوله في بيان “استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه، وإصابة 5 من رجال الأمن”، متابعا: “كان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمحافظة جدة”.

وأوضح البيان “دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء، ما أدى لإصابة اثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية”.

وأضاف “عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن”.

وأكد البيان: “استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبد العزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل، كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب اطلاق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة. والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية”.

#عبدالعزيز_الفغم لاحول ولاقوة الابالله الله يرحمه ويغفرله 😨 توقع ميشيل حايك عنه pic.twitter.com/1FOcazIjUq — عبدالملك (@A_almalk22) September 29, 2019