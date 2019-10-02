السلطات المصرية تفرج عن مواطنين اردنيين اعتقلا قبل 10 أيام

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، أن السلطات المصرية قررت الإفراج عن المواطنين الأردنيين عبد الرحمن علي حسين وثائر حسام مطر اللذين اعتقلا في القاهرة قبل عشرة ايّام تقريبا، وذلك تجسيدا لروح العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين.

وقال القضاة: إن سفارة المملكة في القاهرة تقوم الآن بإجراء ترتيبات عودتهما إلى أرض الوطن الليلة، مثمنا للسلطات في جمهورية مصر العربية الشقيقة تعاونها الإيجابي والسريع في هذه القضية ما يعكس دفء العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

واوضح أن الوزارة عبر سفارتها في القاهرة ودائرة العمليات في الوزارة، ومنذ تلقيها المعلومات حول توقيف المواطنين، بذلت جهودا حثيثة واتصالات مكثفة مع الجانب المصري الشقيق تكللت بالإفراج عنهما.