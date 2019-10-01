وفقا لقناة المملكة.. إضراب المعلمين مستمر اليوم الثلاثاء ولكن وزارة التربية اعلنت عن انتظام الدراسة في الف مدرسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الثلاثاء، عن “انتظام العملية التعليمية في أكثر من 1000 مدرسة”، وأضافت أنها ستتخذ إجراءات إدارية بحق معلمين غير ملتزمين بالدوام، بينما ردت نقابة المعلمين بأن هذه الأرقام “وهمية ولا صحة لها”.

الوزارة أوضحت في بيان أن “العملية التعليمية انتظمت في 1014 مدرسة حكومية للذكور والإناث بشكل كلي وجزئي في مختلف مديريات التربية والتعليم في محافظات المملكة، حتى الآن، وهو رقم متزايد ويتم تحديثه باستمرار”.

وأكدت الوزارة أن 71758 طالبا وطالبة انتظموا في صفوفهم.

وشددت وزارة التربية والتعليم بأنها تتعامل وفقا لإجراءات وقرارات إدارية مع معلمين ومدراء مدارس تقدم أولياء أمور طلبة بشكاوى ضدهم على الخط الساخن في الوزارة؛ لعدم التزامهم بإعطاء الدروس أو رفض استقبالهم للطلبة.

ووفقا للوزارة، فإن 4 مدارس في الأغوار الشمالية كسرت الإضراب، بينما تم إعطاء حصص لطلاب ثانوية عامة في 17 مدرسة في لواء بني كنانة.

وكان مراسلو ومراسلات قناة “المملكة” فد رصدوا اليوم الثلاثاء التزام معلمي ومعلمات مدارس حكومية بالإضراب الذي دعت له نقابتهم، بالرغم من تأكيد وزارة التربية والتعليم على ضرورة إلتزام المعلمين بالتدريس في الغرف الصفية وانتظام العملية الدراسية في المدارس.

المراسلون المتواجدون في مدارس حكومية في المفرق وإربد وعمّان والعقبة رصدوا التزاما بالإضراب، بالرغم من حضور عدد من الطلبة إلى المدارس.

مراسل “المملكة” في المفرق المتواجد في مدرسة الفدين للإناث، قال بعد رصد 3 مدارس حكومية إن المعلمات ملتزمات بالإضراب، دون الدخول إلى الغرف الصفية ودون إعطاء حصص دراسية.

وقال إن رئيس فرع نقابة المعلمين في المفرق وجّه رسالة إلى المعلمين بعدم أمر أي طالب بمغادرة المدرسة، وإنما استقبال الطلبة والترحيب بهم دون إعطاء حصص.

أمّا مراسل “المملكة” في إربد المتواجد في مدرسة حفصة بنت عمر الأساسية المختلطة، فقال إن 70 طالبا وطالبة حضروا إلى المدرسة، بينما نفذت المعلمات وقفة احتجاجية في ساحة المدرسة للتأكيد على التزامهن بالإضراب للأسبوع الرابع على التوالي.

ونقل المراسل عن مصادر في مديريات تربية إربد الثمانية إن المدارس ام تشهد إعطاء حصص دراسية للطلبة، إذ تم إدخالهم إلى الصفوف.

وأضاف أن بعض أولياء الأمور أعادوا أبنائهم إلى المنازل لعدم وجود حصص تدريسية.

في الكرك، نقل المراسل عن مدير التربية والتعليم في الكرك،سالم دغيمات، قوله إن أعدادا قليلة من الطلبة حضرت الثلاثاء إلى المدارس، لكن غالبية المعلمين في معظم المدارس ممتنعون عن إعطاء حصص وملتزمون بالإضراب.

مراسلة “المملكة” المتواجدة في مدرسة صويلح الثانوية الشاملة للبنات في العاصمة قالت إن المعلمات والإداريات ملتزمات بالإضراب ولا حصص مدرسية تعطى للطالبات.

وأضافت أنه تم إدخال الطالبات إلى الصفوف لكن دون إعطائهم دروسا.

وفي العقبة، قالت المراسلة إن 10 طلاب فقط تواجدوا في مدرسة فيصل الأول الأساسية للبنين لكنهم لم يدخلوا إلى الغرف الصفية. الطلاب تواجدوا في الساحة المدرسية الخارجية برفقة أعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية.

وكانت زارة التربية والتعليم قد اعلنت امس الاثنين إنه “سيتم تطبيق أحكام المادة 169/أ/2 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته بحق كل من مدير يمتنع عن الدعوة لارسال الطلبة، وكل معلم يمتنع عن التدريس، وستعمل على تأمين معلم بديل وفورا على حساب التعليم الإضافي”.

ووفقا للمادة 169/أ/2 من نظام الخدمة المدنية فإن الموظف يعتبر فاقدا لوظيفته “إذا تغيب عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع أو توقف أو امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة 10 أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة”.

يأتي ذلك في إطار التزام الوزارة للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية الأحد، والقاضي بوقف تنفيذ قرار إعلان الاضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في دعوى مرفوعة من قبل أهالي طلبة.

نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، دعا المعلمين والمعلمات،امس الاثنين، إلى عدم التعاطي مع الكتب الرسمية الصادرة من الوزارة والالتزام بالإضراب.

وأضاف للمعلمين: “أدعوكم إلى الالتزام بقرارات المجلس ونحن نتحمل المسؤولية القانونية”.

المملكة