"كتائب أبو علي مصطفى" تحمّل إسرائيل مسؤولية حياة سامر العربيد ووزارة الصحة تناشد المجتمع الدولي التدخل لانقاذه
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جرينتش+2 01:01
“مجتهد” يكذب الرواية الرسمية حول مقتل الفغم.. ويكشف عن اشتباكات بالقصر الملكي في جدة

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