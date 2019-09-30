ضبط شخصين جنوبي عمان بحوزتهما دولارات مزيفة ومواد مخدرة

القت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من الدولارات المزيفة وخمسة كفوف من مادة الحشيش المخدر، خلال مداهمة جنوبي العاصمة، وفق ما افادت به مديرية الامن العام.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن في بيان، ان قوة امنية من ادارة مكافحة المخدرات داهمت صباح اليوم مكان تواجد شخصين من ذوي الاسبقيات الجرمية في قضايا المخدرات اثر معلومات وردت حول حيازتهما كمية من تلك المواد داخل أحد المنازل جنوبي العاصمة.

واضاف انه القي القبض على الشخصين وضبط بحوزتهما مائة رزمة من الدولارات المزيفة التي تستخدم في عمليات الاحتيال، اضافة الى خمسة كفوف من مادة الحشيش المخدر وكمية من الحبوب المخدرة وبوشرت التحقيقات.

وحذر الناطق الاعلامي، المواطنين من التعامل مع كل شخص يدعي امتلاكه ما يسمى الدولار الاسود او الدولار الاقل من سعر السوق واعتباره محتالا والابلاغ عنهم مباشرة، تجنبا للوقوع ضحية لمثل تلك الاساليب الاحتيالية.