رفع أسعار المحروقات ابتداء من يوم غد الثلاثاء

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين الموافق 30 أيلول اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-31 تشرين أول القادم)، حيت تم استعراض الاسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب الماضي، وأظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أيلول.

و قد انعكس هذا الارتفاع على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، فارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر تشرين أول بمقدار 15 فلساً ليصبح 770 فلس/لتر بدلاً من 755 فلس/لتر، والبنزين 95 بمقدار 20 فلساً ليصبح 1005 فلس/لتر بدلا من 985 فلس/لتر، في حين ارتفع سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 15 فلس فقط ليصبح 605 فلس/لتر بدلا من 590 فلس/لتر.

وتجدر الاشارة الى أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 59.1 دولار للبرميل لشهر آب الماضي الى 62.9 دولار للبرميل في شهر أيلول.