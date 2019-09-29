مجلس النقباء يدعو الى عودة الحياة الدراسية اعتبارا من يوم غد

-دعا مجلس النقباء في بيان اصدره الليلة الى عودة الحياة الدراسية لمسارها الطبيعي اعتبارا من يوم غد الاثنين حفاظا على مصلحة الطلبة.

وقال المجلس في بيانه( اننا في مجلس النقباء وانطلاقا من مبدأ راسخ لدينا جميعا بأننا قد نختلف نقابات وحكومات لكننا لا نختلف على الوطن وأمنه واستقراره وهذا يتطلب منا تغليب لغة العقل والحوار والمنطق المتمثلة بعودة الحياة الدراسية من يوم غد الاثنين إلى مسارها الطبيعي حفاظا على مصلحة الطلبة) .

وذكر المجلس في البيان (انه منذ بداية الازمة بين نقابة المعلمين والحكومة قام مجلس النقباء في اليوم الأول الذي أعلنت نقابة المعلمين عن مطالبها المتعلقة بالمعلم الذي يحترم من كافة شرائح المواطنين الأردنيين بعقد عدة اجتماعات ومقابلات مع الجانب الحكومي والنقابة وتم تشكيل لجان من النقباء ونواب النقباء والنقابيين من القطاع العام لدراسة وتقديم مقترحات جادة لحل هذا الخلاف وتحسين الوضع المعيشي للمعلم من خلال طرح يتضمن علاوات مباشرة وغير مباشرة وحسب الامكانات المالية بما يحفظ حقوق المعلمين الذين هم جزء لا يتجزأ من مجلس النقباء الا انه لم يتم التوصل للتوافق مع قناعة المجلس التامه بان ما تم تقديمه يضع المعلم في أعلى سلم رواتب موظفي القطاع العام.

واكد أن هذه الأزمة يجب أن تحل مطالبا الجميع الى الوصول لارضية مشتركة لا يخرج منتصرا فيها الا الوطن وحرصا على الطلبة مستقبل الوطن وجنوده ليكونوا متسلحين بالعلم والمعرفة والانتماء وابعادهم عن اي خلاف لاذنب لهم فيه وعودتهم وعودة معلميهم إلى مجرى الحياة الطبيعية مع ابقاء باب الحوار مفتوحا .

وذكر البيان ان ( مجلس النقباء بمكوناته يمثل شريحة كبيرة من هذا الوطن العزيز الغالي على نفوسنا صاحب المواقف الوطنية والمشرفة الذي رفض كل المغريات للمساومة على الهوية الأردنية والتخلي عن المقدسات الإسلامية والمسيحية والمساس بكرامة الأردنيين رغم كل الظروف التي فرضت علينا والمؤامرات التي تحاك من حولنا)

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