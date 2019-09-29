صدر كتاب : الوضع الاستراتيجي الراهن في سورية وانعكاساته على أمن إسرائيل

صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب “الوضع الاستراتيجي الراهن في سورية وانعكاساته على أمن إسرائيل ومصالحها: دراسات لباحثين إسرائيليين كبار”؛ إشراف وتحرير أحمد خليفة وإعداد رندة حيدر، ومقدمة الكتاب للعميد الركن هشام جابر، وهو الكتاب السابع ضمن سلسلة “قضايا استراتيجية: وجهات نظر إسرائيلية”.

أدت الحرب المستمرة في سورية منذ أعوام إلى تغير الوضع الاستراتيجي هناك، وإلى تدخلات محلية وإقليمية ودولية، كان لها انعكاسات كبيرة وعميقة على أمن إسرائيل وعلى مصالحها في المنطقة.

يعرض هذا الكتيب وجهات نظر مختصين وباحثين إسرائيليين كما نشرتها مراكز أبحاث ومجلات متخصصة، حيال تطور الوضع الاستراتيجي في سورية، وانعكاساته على أمن إسرائيل، وتقييمهم مدى فعالية العمليات العسكرية الإسرائيلية في سورية، والخطوات السياسية والدبلوماسية التي بادرت إليها الحكومة الإسرائيلية بشأن الوضع السوري.

المُشرف والمُحرر:

أحمد خليفة: باحث في الشؤون الإسرائيلية والصهيونية في مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت.

المُعدة:

رندة حيدر: محررة النشرة اليومية، “مختارات من الصحف العبرية”، التي تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

يقع الكتاب في 162 صفحة، وثمنه 8 دولارات أميركية أو ما يعادلها.