الأسرى الفلسطينيون يعلنون اليوم وقف إضرابهم بعدما تحققت مطالبهم وانتصرت ارادتهم على تعنت ادارة السجون
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جرينتش+2 11:24
منظمات حقوقية تدين اعتقال أكثر من 1100 شخص في مصر غلى خلفية مظاهرات احتجاجية

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