القبض على حدث من جنسية عربية قتل زميله في البادية الشمالية

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه بتاريخ 19-9-2019، ورد بلاغ لمديرية شرطة البادية الشمالية بإسعاف وافد من جنسية عربية للمستشفى إثر تعرضه للطعن من قبل حدث من جنسية عربية إثر خلاف حصل بينهما داخل مطعم يعملان به في منطقة أم الجمال في محافظة المفرق، وما لبث أن فارق الحياة.

وأضاف الناطق الإعلامي أن ذلك الحدث لاذ بالفرار وتوارى عن الأنظار بعد الجريمة، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات عنه تم مساء أمس تحديد مكان تواجده وقامت قوة أمنية من مديرية البادية الشمالية والبحث الجنائي بمداهمته وإلقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه لإحالته للقضاء.