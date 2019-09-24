الكشف عن 4 محاولات لاغتيال السيسي ابرزها في استراحة المعمورة عام 2015 بتدبير من عناصر متواجدة في تركيا/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 03:01
وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف عن لقاء مع وزير خارجية عربي (جبان) لمناقشة التهديد الإيراني

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني