وزارة الزراعة تقرر فتح موسم صيد طائر الحجل

وافقت وزارة الزراعة على مقترح لجنة الصيد بفتح موسم صيد الشنار (الحجل) في عدد من المناطق بعد تعليق دام لمدة ثلاثة أعوام متواصلة.

ووافق وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة على مقترح اللجنة المشكلة بموجب التعليمات الصادرة عن الوزارة بفتح موسم الصيد في المناطق التي اقترحتها اللجنة المختصة بعد تعليق صيده لمدة ثلاثة أعوام متواصلة بهدف إتاحة الفرصة لإعادة وجود الطير إلى موطنه وتكاثره.

يذكر ان الوزارة تابعت برامج الصيد بشكل يمنع انقراض بعض الطيور والحيوانات المدرجة على قوائم الحماية الصادرة عن الوزارة بمستوياتها الثلاث؛ الثديات، الطيور، والزواحف.