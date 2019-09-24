القبض على 4 متورطين بسرقة المركبات وخطف حقائب النساء في عمان

الكشف عن 4 محاولات لاغتيال السيسي ابرزها في استراحة المعمورة عام 2015 بتدبير من عناصر متواجدة في تركيا/ فيديو
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