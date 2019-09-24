ائتلاف الاحزاب القوميه واليساريه يؤكد دعمه لمطالب المعلمين

جاءنا من الناطق الرسمي باسم ائتلاف الاحزاب القوميه واليساريه،امين عام حزب الحركه القوميه، ضيف الله الفراج البيان التالي..

عقد ائتلاف الاحزاب القوميه واليساريه اجتماعا خاصا ناقش من خلاله استمرار اضراب المعلمين، وخلص الى الاتي :-

1. يؤكد المجتمعون على الموقف الثابت من الحقوق المشروعه للمعلمين والوقوف الى جانبهم ودعمهم حتى تحقيق مطالبهم .

2. يطالب الائتلاف الحكومه بضرورة الاسراع في تلبية مطالب المعلمين وفتح حوار جاد للوصول الى تفاهمات تضمن حقوقهم والابتعاد عن كل اشكال التجييش والتحشيد لكسر اضرابهم وتغليب المصلحه الوطنيه العليا وعدم الاستجابه لضغوطات المؤسسات الراسماليه الاجنبيه وعلى راسها صندوق النقد والبنك الدوليين .

3. يؤكد الائتلاف ان مشكلة المعلمين هي جزء من الازمه التي تعيشها كافة شرائح المجتمع الاردني جراء السياسات الحكوميه المتعاقبه التي اوصلت البلاد الى حاله من التردي على كافة الصعد السياسيه والاقتصاديه والاحتماعيه مما يتطلب الاستجابه الفوريه الى احداث اصلاحات حقيقيه على كافة المسارات تفضي الى تغير النهج ووضع البلاد على اعتاب مرحله جديده .

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