بمشاركة النواصرة،، وقفة احتجاجية لمعلمين ومعلمات في الزرقاء اليوم

نفذ حشد من المعلمين ومعلمات، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية في ساحة مجمع النقابات المهنية في محافظة الزرقاء، للمطالبة بتحقيق مطالبهم التي تتقدمها علاوة 50% .

وقد رفع مشاركون ومشاركات في الوقفة لافتات تطالب بتحسين وضعهم المعيشي والاقتصادي، وتحقيق مطالبهم التي أعلنت عنها نقابة المعلمين في وقت سابق.

اللافتات حملت شعارات: “كرامة المعلم من كرامة الوطن” و “50% حق ومستحق”.

وشارك في الوقفة نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، وأعضاء من مجلس النقابة.

نقابة المعلمين كانت قد أعلنت عن إضراب مفتوح، دخل أسبوعه الثالث، ويتضمن وقفات احتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية في عدد من المحافظات.

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