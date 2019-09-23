الاعلام الاسرائيلي ينعي صفقة القرن ويعلن ان إدارة ترامب لن تقوم بعرضها خلال فترة قريبة جراء هزيمة نتنياهو الانتخابية
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جرينتش+2 04:48
الاعلام الاسرائيلي ينعي صفقة القرن ويعلن ان إدارة ترامب لن تقوم بعرضها خلال فترة قريبة جراء هزيمة نتنياهو الانتخابية

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