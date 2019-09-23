استمرار مسلسل التراجع المالي رغم رفع اسعار الخبز ومنسوب الضرائب

واصلت الإيرادات الضريبية تراجعها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 1.7 % أو ما مقداره 46 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.

وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2.663 مليار دينار مقارنة مع 2.709 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود السبب في هذا التراجع الى انخفاض في إيرادات الضريبة العامة على السلع والخدمات، وضريبة المعاملات العقارية، وضريبة المعاملات الدولية.

واستحوذت الإيرادات الضريبية على ما نسبته 63.6 % من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في أول سبعة أشهر من العام الحالي 4.184 مليار دينار.

وشكلت تلك الإيرادات الضريبية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نسبة 14.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 15.5 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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