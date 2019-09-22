نقابة المعلمين: تعليق الإضراب رهن باقرار علاوة المعلمين الـ 50% 

قالت نقابة المعلمين مجدداً، إن مطالب المعلمين أصبحت ضرورة يريدها المجتمع الأردني كاملاً وليس فقط المعلمين.

وأضافت النقابة، وفقاً للناطق الإعلامي باسمها نور الدين نديم رداً على تصريحات وزيرة الاعلام جمانة غنيمات، أن قرار تعليق الإضراب منوط بأقرار مطالب المعلمين وعلاوة الـ 50% .

وقال نديم إن الحكومة ما تزال ترفض الإعتراف بـعلاوة الـ 50 % وأنها ترفض معرفة أن هذا واقع وضروري ، منوهاً الى أن المجتمع يطالب باعطاء المعلم حقه كاملاً.

وأكد أن الأنباء التي تم نشرها عن وجود كسر للإضراب في بعض المدارس اليوم الأحد غير صحيحة، مبيناً أن نسبة الإضراب الأحد قد وصلت الى 100% في كل محافظات المملكة.

وكانت نقابة المعلمين قد قدمت مبادرة لحل الأزمة، وذلك بأن تقدم الحكومة اعتذاراً على ما حصل يوم الإعتصام على الدوار الرابع 5/9/2019 ، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، والإعتراف بعلاوة الـ50% ثم التباحث حولها.