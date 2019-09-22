الاعلام الاسرائيلي ينعي صفقة القرن ويعلن ان إدارة ترامب لن تقوم بعرضها خلال فترة قريبة جراء هزيمة نتنياهو الانتخابية
أهم العناوين
جرينتش+2 04:50
 مخرج فلسطيني ينشر أول فيديو للمغدورة إسراء غريب قبل مقتلها حول “كذبة نيسان” / فيديو

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني