قوات الاحتلال تقتحم بلدتي بيت ريما ودير غسانة وتداهم عدة منازل بحثا عن مطلوبين/ فيديو

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، قرية دير غسانة شمال غرب رام الله، وفتشت عدداً من المركبات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت القرية وتمركزت في الشارع الرئيسي وأوقفت المركبات المارة وفتشتها وأعاقت حركة المواطنين.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في المكان، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر يوم الأحد، قرية بيت ريما شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عددا من منازل المواطنين وأجرت تفتيشات واسعة داخلها. بحثا عن شبان المقاومة والاسلحة المتوفرة لديهم.

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