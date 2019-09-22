حباط تهريب ٥٠ الف حبة مخدرة الى دولة مجاورة وضبط متهَمين

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام شخصين بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وتخزينها في احدى مركبات الشحن تمهيداً لتهريبها الى احدى دول الجوار ، حيث شكل فريق تحقيقي خاص من الادارة لمتابعة تلك المعلومات .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق تمكن من تحديد هوية الشخصين والمركبة المستخدمة وموعد نقلهم للحبوب المخدرة ، حيث جرى متابعة المركبة اثناء توجهها لاحد المعابر الحدودية وجرى ايقافها وبتفتيشها عثر على ٥٠ الف حبة مخدرة أُخفيت داخل احد الاجزاء الميكانيكية في المركبة ،والقي القبض على شخصين تورطا في القضية وجرى توديعها لمدعي عام محكمة امن الدولة .

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