القائمة الكاملة باسماء الضباط المشمولين بحركة تنقلات وتعيينات واسعة بمديرية الأمن العام

قرر مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود إجراء التنقلات والتعيينات والإلحاقات للضباط المذكورين تاليا:
عميد سالم احمد سلامه إدارة السير / مديراً
عميد غازي محمد كساب قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة جنوب عمان / مديراً
عميد وحيد عايد موسى قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة جرش / مديراً
عميد شاهر عبدالرحيم احمد المعهد المروري الأردني / مديراً
عقيد خالد مصطفى محمود قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة الطفيلة / مديراً
عقيد فراس عقيل علي إقليم العاصمة / مديرية شرطة شرق عمان / مديراً بالإنابة
عقيد شرحبيل احمد سلامه / يُلحق بمديرية شؤون اللاجئيين السوريين
عقيد خليل مهيدي خلف قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة الكرك / مديراً بالإنابة
عقيد فلاح خليل سليمان قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة غرب معان / مديراً بالإنابة
عقيد ركن باسم عيسى يوسف قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة الرصيفه / نائباً
عقيد امجد عبداللطيف مسعود إدارة الرقابة والتقييم
مقدم طلال خلف سلامه إدارة الدعم اللوجستي / النقـل
رائد طه صالح احمد إدارة التدريب / مدينة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين التدريبية
نقيب محمد عصام عبدالرزاق إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل /
نقيب احمد عوض خليل يُنهى إلحاقة بإدارة عمليات حفظ السلام
نقيب عبدالله احمد سالم إدارة التدريب/ كلية العلوم الشرطية
نقيب يوسف عبدالله احمد إدارة الموارد البشرية / شؤون الضباط
نقيب محمد حسين احمد مديرية القضاء الشرطي
نقيب عمر علي محمد قيادة لواء الصحراء الخاص
نقيب ثامر سعود عوده قيادة لواء الصحراء الخاص / ويُنهى إلحاقه بالمركز الاردني الدولي لتدريب الشرطة
ملازم1 سعيد عبدالحميد سعيد إدارة التدريب/ كلية العلوم الشرطية
ملازم1 فارس علي محمود يُلحق بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة
ملازم1 حسين محمد عبدالله يُنهى إلحاقة بإدارة عمليات حفظ السلام
ملازم1 صالح محمد راشد محمد قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم1 عبير محمد عايد إدارة الرقابة والتقييم
ملازم1 محمد عليان سلامه قيادة لواء الصحراء الخاص/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الاردني الدولي لتدريب الشرطة
ملازم1 محمد صالح علي إدارة السير
ملازم1 شرارى ظاهر مطلق يُنهى إلحاقة بإدارة عمليات حفظ السلام
ملازم1 محمد ابراهيم حسن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل /ويُنهى إلحاقه بإدارة عمليات حفظ السلام
ملازم1 عبدالله محمد عطيه قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم1 عبدالله حسين عبدالمجيد قيادة أمن إقليم الشمال / ويُنهى الحاقه
ملازم1 حاتم عبدالرزاق علي يُنهى إلحاقه/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الاردني الدولي لتدريب الشرطة
ملازم1 محمد سليمان بركات قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1 سعيد احمد محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل /ويُنهى إلحاقه بإدارةعمليات حفظ السلام
ملازم1 بكر مفلح سلامه الامن الوقائي /يُنهى إلحاقة بإدارة عمليات حفظ السلام
ملازم1 صفاء معيش عطاالله يُنهى إلحاقها بقيادة أمن إقليم العاصمة /وتُلحق بالأمن الوقائي
ملازم1 شاهر جميل علي يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
ملازم1 احمد سامي حسن إدارة الدعم اللوجيستي
ملازم1 عبدالرحمن فلاح عقله يُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة
ملازم1 رامي احمد ابديوي قيادة أمن اقليم الشمال
ملازم1 محمد حامد موسى إدارة البحث الجنائي
ملازم1 ايات مازن طاهر إدارة الشرطة النسائية
ملازم2 زياد محمد احمد قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 صدام عبدالكريم عبدالله يُنهى إلحاقه بالمركز الاردني الدولي لتدريب الشرطة
ملازم2 عايد حربي عايد قيادة أمن إقليم الوسط / ويُنهى إلحاقه بالمركز الاردني الدولي لتدريب الشرطة
ملازم2 ريم خليل فلاح إدارة الرقابة والتقييم
ملازم2 احمد محمد فهد قيادة لواء الصحراء الخاص
ملازم2 اكثم جمال محمد يُلحق بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة
ملازم2 علا احمد شحاده يُنهى الحاقها بإدارة مراكزالاصلاح / وتلحق بقيادة اقليم العاصمة / مديرية شرطة النجدة
ملازم2 منى صالح غافل إدارة الشرطة النسائية
ملازم2 المعتصم احمد حمود إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الاردني الدولي لتدريب الشرطة
ملازم2 عبدالله عبد القادر محمود يُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة
ملازم2 خلود سمير صالح إدارة الرقابة والتقييم/ وينهى إلحاقها بإدارة الشرطة السياحية
ملازم2 عصام عبد الكريم محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الاردني الدولي لتدريب الشرطة
ملازم2 محمد سمير قاسم ويُنهى إلحاقه بالمركز الاردني الدولي لتدريب الشرطة
ملازم2 اسراء فايز محمد إدارة الرقابة والتقييم
ملازم2 رائد محمد سالم إدارة التدريب/ كلية العلوم الشرطية
ملازم2 محمد زايد محمد قيادة أمن إقليم الجنوب