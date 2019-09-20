مظاهرات كر وفر تعم عددا من المدن والميادين المصرية ليلة امس.. فهل بدأ العد العكسي لرحيل السيسي؟؟/ فيديو
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عبد الفتاح البرهان يكشف تواطؤ اردوغان مع البشير بخصوص جزيرة سواكن لابتزاز السعودية

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