صورة فاضحة على حساب وزير مغربي “اخواني” تثير عاصفة انتقادات

نفى وزير التشغيل والإدماج المهني المغربي، محمد يتيم، وجود أي علاقة له بالصورة الفاضحة التي نشرت على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأوضحت وزارة التشغيل والإدماج المهني أمس الخميس في بيان لها أن الوزير فوجئ هو وأعضاء بديوانه باتصالات من بعض المتابعين له من أصدقاء صفحته بتنبيهه على نشر صورة مخلة على صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك” بطريقة مجهولة.

وقال البيان إن: “الوزير يؤكد أن لا علاقة له بالصورة المتداولة وأنه وقت نشرها كان منشغلا في عمله، مؤكدا نفيه لما أورده البعض ممن عمل على التقاط صورة من الصفحة وبنى عليها أحكاما واتهامات مغرضة”.

والوزير الذي يعتبر أحد قياديي حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية، سبق أن وجهت له العديد من الانتقادات بسبب علاقة غرامية له خارج مؤسسة الزواج.

حيث انتشرت صور له وهو يتجول مع ممرضته الحسناء التي تصغره بسنوات في شوارع باريس، رغم أنه متزوج، بررها أعضاء في حزبه بأنها “خطيبته، وسيرتبط بها رسميا فور حصول الطلاق مع زوجته”.

صورة فاضحة تضع وزيرا مغربيا في موقف محرج

المصدر: مواقع مغربية