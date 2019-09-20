ألاء وهدان … عذرا لك يا أُختاه



انزفي كل دمك

وابصقيه بوجه الغزاه

وانزفي بصمتٍ يا أُختاه

فلا معتصمٌ لدينا

فلا تصرخي

وامعتصماه

فنخوة الاسلام ضاعت

فلا تستنجدي

واإسلاماه

*****

فلا أحد سيلبي نداء استغاثتك

فالعربُ ليس بعرب

ولا حتي أشباه

جسدك الملقي علي الأرض

لم يحرك بهم نخوة

ولم يثر لهم انتباه

فهم أمةٌ هانت علي جلادها

فاستباح دمنا

ومزقنا بكل اتجاه

*****

دمك النازف

لعنة تطارد الجبناء

وكل الطغاه

فارفعي رأسك عالياً

ولتنحني لك

كل الرؤوس والجباه

فليس بأيدينا شيء

فحكامنا كتموا فينا

حتي صرخة الآه

*****

إلعني صمتنا

وضعفنا

فعذرا لك يا أُختاه

يا ألاء وهدان

يا جسد الوطن الممد

المنهك كل قواه

اعذرينا

نحن في زمن

أصبح الظلم فيه قانون حياه

ونحن والوطن وأنتِ ضحاياه

*****

hazemslama@gmail.com

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