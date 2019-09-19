المعاني : تقدمنا بمقترح لتحسين الوضع المعيشي للمعلمين والعملية التعليمية

اعلن وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، ان الحكومة قدمت مقترحا لنقابة المعلمين يتضمن وضع نموذج جديد يؤسس للارتقاء بالعلاقة بين وزارة التربية والتعليم والمعلمين، ويهدف لتحسين الوضع المعيشي والمالي للمعلمين وتطوير العملية التعليمية.

وقال الدكتور المعاني، في تصريحات صحفية بعد انتهاء لقاء الفريق الوزاري مع أعضاء مجلس نقابة المعلمين في الوزارة اليوم، ان النموذج المقترح سيبدأ العمل به اعتبارا من بداية العام المقبل 2020 ، بحيث يلمس المعلمون نتائج مباشرة .

واضاف الدكتور المعاني، أن وضع النموذج المقترح سيكون من خلال فريق مشترك مكون من الحكومة والنقابة، ويضم جميع الاطراف المعنية، على أن يتم الانتهاء من صياغة هذا النموذج في مدة أقصاها شهرين.

وبين أن ممثلي النقابة في اللقاء مع الفريق الحكومي، سينقلون المقترح لمجلس النقابة لغايات التشاور حوله مع المعلمين، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

واضاف وزير التربية والتعليم أن لقاء اليوم جاء استكمالا للقاء الذي جرى مساء أمس بين الفريق الوزاري وممثلين عن مجلس نقابة المعلمين.

بدوره، بين عضو مجلس نقابة المعلمين غالب ابو قديس، انه سيتم نقل المقترح الحكومي لمجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، مبينا أنه لا تعليق لاضراب المعلمين حتى هذه اللحظة.

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