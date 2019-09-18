الإفراج عن أردنيين اثنين كانا محتجزين في ليبيا منذ أكثر من عام

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة اليوم الأربعاء بأنه وبجهود حثيثة من قبل وزارة الخارجية والأجهزة المختصة الأردنية، قامت السلطات المعنية في دولة ليبيا الشقيقة بالإفراج عن اثنين من أصل ثلاثة مواطنين أردنيين كانوا محتجزين لديها منذ أكثر من عام.

وأوضح القضاة أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قد تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، الأسبوع الماضي، أبلغه خلاله بقرار حكومة بلاده الإفراج عن المواطنين الأردنيين المحتجزين لديها.

وعبر القضاة عن شكر وتقدير المملكة لحكومة ليبيا الشقيقة لاستجابتها لطلب المملكة بإطلاق سراح مواطنينا والعمل على تأمين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن حيث سيصلان مساء اليوم الأربعاء إلى مطار الملكة علياء الدولي.

وأعرب الناطق الرسمي عن أمله بالإفراج قريباً عن المواطن الأردني الثالث خلال فترة زمنية قصيرة حسب ما وعد الجانب الليبي الشقيق، مؤكداً أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ستستمر بجهودها واتصالاتها مع الجانب الليبي الشقيق إلى أن يتم تأمين عودة المواطن الثالث إلى المملكة.

وشكر القضاة وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا وسفير دولة ليبيا الشقيقة المعتمد لدى المملكة الدكتور محمد البرغثي على الجهود المبذولة في هذا المجال والتي جاءت لتعبر مجدداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا الشقيقين. وتوجه القضاة بالتهنئة لذوي المواطنين بسلامة عودتهما إلى أرض الوطن.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة