السلطات السعودية تتجاهل المطالبات الاردنية والفلسطينية بالافراج عن 60 معتقلاَ لديها بشبهة العلاقة مع حركة حماس
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جرينتش+2 10:17
الإفراج عن أردنيين اثنين كانا محتجزين في ليبيا منذ أكثر من عام

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